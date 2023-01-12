Счастливые "иностранцы" рассказали в эфире пропагандистского шоу, как они влюбились в "русский мир" далеко европейских ценностей.

Российская пропаганда не перестает удивлять трэш-"сенсациями". На этот раз телеведущий Андрей Малахов нашел людей, которые имитировали итальянский акцент и восторг от "русского мира".

Как сообщает Telegram-канал "НеШутки", Малахов представил своих гостей "итальянцами", которые сбежали из "царства лжи" в Луганск.

Счастливые "иностранцы" рассказали в эфире пропагандистского шоу, как они влюбились в "русский мир" далеко европейских ценностей. Целыми днями они смотрят продукты российской пропаганды по телевизору и готовят пиццу.

Видео дня

"Я сразу заметила, как по-разному подают информацию здесь, в России, и в Италии. Это две разные информации. Здесь говорят все объективно, все военкоры из Донбасса, а там, в Италии, - сплошная ложь", - говорит якобы итальянка.

"Мы очень похожи. Для меня было шоком то, что в Италии по телевизору никогда не говорят об этой ситуации. Поэтому я начал поддерживать и помогать Донбассу. Русский мир еще ближе", - заявил якобы итальянец, открывший пиццерию в Луганске.

Как роспропаганда зомбирует население

В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Перед этим на росТВ показали целый мини-фильм о боевого экстрасенса, который предсказал "исход войны".

А совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужа к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: