Компания не назвала причину сбоя, но опровергла слухи о якобы фишинговой атаке.

Российские хакеры взяли на себя ответственность за двухдневный сбой сети "Новой почты", заявив, что таким образом они якобы нарушили логистику поставок вооружения ВСУ.

В одном из рашистских Telegram днем 19 мая появилось сообщение якобы от русских хакеров.

Авторы утверждают, что вследствие кибератаки уничтожены "сотни серверов", в том числе базы данных.

Видео дня

В качестве доказательства пропагандисты предоставили якобы скриншот тех самых "баз данных", но их подлинность под большим вопросом.

Рашистские блогеры уверены, что "Новая почта" осуществляла поставку британских БМП Bradley и немецких танков Leopard.

Сбой в работе "Новой почты" - главное

17 мая 2023-го случился сбой в работе мобильного приложения и почтоматов "Новой почты". Но уже утром 19 мая все снова заработало.

Отмечается, что все сервисы мобильного приложения доступны -пользователи снова могут создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, отслеживать свои посылки, получать и отправлять через почтоматы.

Компания не назвала причину сбоя, но опровергла слухи о якобы фишинговой атаке.

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