В самой компании заявили, что прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу мобильного приложения

Приложение "Новой почты" еще с вечера 17 мая не обновляет данные и сейчас работает со сбоями.

Как сообщает Telegram-канал "Подслушано в ИТ", причина в фишинговом письме, которое помещает корпоративную почту и систему.

"В сортировочные центры выводят все изменения. Оценок и прогнозов никто не дает. Этот "блэкаут" длится с 19 часов", - говорится в сообщении.

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Источник также отметил, что 18 мая отделения, вероятно, будут работать в ручном режиме. Сейчас все же можно отследить посылку и узнать ее актуальный статус можно на сайте по трек-номеру отправления, там можно переадресовать или оплатить услуги доставки.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", пока невозможно воспользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения.

"Всем, кто ожидают посылки в почтомат сегодня, - в ближайшее время позвонит оператор "Новой почты" и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время все услуги по отправке посылок и грузов, а также финансовые услуги можно получить в любом отделении "Новой почты". Все остальные цифровые точки контакта - API, бизнес-кабинет, сайт - работают.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу мобильного приложения. Как только мы возобновим его работу - сразу сообщим в социальных сетях и на сайте компании", - добавили в пресс-службе.

"Новая почта" - последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 апреля украинская логистическая компания "Новая почта" сделала бесплатной услугу переадресации в черте города. Так, без дополнительной оплаты можно переадресовать в черте города: с отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат; с адреса на адрес; с отделения/почтомата на адрес, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "трекинг" или в отделении.

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