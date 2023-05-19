В компании подчеркнули, что причиной сбоя не была фишинговая атака.

Компания "Новая почта" возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации после сбоя в системе. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что все сервисы мобильного приложения доступны -пользователи снова могут создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, отслеживать свои посылки, получать и отправлять через почтоматы.

"Все сервисы на отделениях тоже доступны: оплата картой и наличными, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и тому подобное. Оплачивать посылки курьеру также можно всеми способами оплаты", - говорится в сообщении.

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Сбой в системе "Новой почты" - что известно

Еще с вечера 17 мая приложение "Новой почты" не обновляло данные и работало со сбоями. Также невозможно было воспользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения. В то же время бизнес-кабинет и сайт работали в обычном режиме, как и отделения компании.

В одном из Telegram-каналов сообщали, что причина сбоя - в фишинговом письме, которое положило корпоративную почту и систему.

"Что касается вопроса, стала ли причиной сбоя фишинговая атака – нет", - добавили в компании.

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