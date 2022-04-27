Захватчик утверждал, что танк якобы бросили украинские военные

Кремлевские пропагандисты снова сели в лужу. На этот раз россиянам впихнули историю о якобы подбитом украинском танке.

В сюжете русские военные демонстрируют ведущему уничтоженный танк, а на вопрос, точно ли это "вражеская" техника, те спокойно кивают.

Во время осмотра машины оператор случайно навел камеру на подбитый бок танка с рашистским символом Z, который использует в обозначении своей техники как раз российская армия.

"Это у нас что за машина?" - поинтересовался пропагандист.

Оккупант ответил: "Это танк Т-64… Это уже старенькая модификация… Да, украинский танк. Его заметили еще при заходе в аэропорт с дрона, как он здесь одинокий стоял. Его сразу "артой" посекло. Украинские власти по нему даже не ринулись. Его бросили. То, что он страшно выглядит, это его внешняя оболочка. Его можно реанимировать. Посмотрели двигатель, посмотрели радиатор. Его сейчас будем по максимуму выдергивать в безопасное место и там уже его реанимировать".

Как писал УНИАН, российские пропагандисты "приклеили" прошлогодний поход Путина в храм Христа Спасителя к пасхальной церковной службе 2022 года.

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