Видео было снято во время секретной поездки Путина в Финляндию в 90-тые.

В Сеть попало уникальное домашнее видео, на котором видно, как президент страны-агрессора Владимир Путин проводил свободное время на роскошной вилле на юге Финляндии во время распада Советского Союза.

Видео и фото опубликовано Yle.fi. Как говорится в материале, видео было снято во время секретной поездки Путина в Финляндию в 90-тые. Судя по видео, Путин одевался достаточно небрежно и вел себя крайне неуверенно. Его наряд представляет собой светлую рубашку без рукавов и синие спортивные штаны Adidas.

Авторы материала обращают внимание на то, что взгляд Путина за праздничным столом не соответствует общественному имиджу, который диктатор будет создавать себе в течение многих лет.

Таким образом, эта видео показывает, насколько иначе выглядел нынешний тиран до того, как пришел к власти.

"Таким был Путин до того, как разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая рубашка без рукавов, занят повседневными делами", - говорит Люк Хардинг, эксперт по России и бывший московский корреспондент британской газеты The Guardian.

Видео было снято в Финляндии во время первомайского праздника, по данным Yle, в начале 1990-х годов. За эти годы сорокалетний Путин быстро стал влиятельным игроком в Санкт-Петербурге.

Yle получил исключительное домашнее видео визита. Ранее об этом визите в Финляндии публично не сообщалось. Визит организовали финские бизнесмены, желающие улучшить торговые отношения с Россией. В соответствии с духом времени к деловым партнерам относились щедро.

На видео видно, как порой дает сбой самообладание Путина, известного своей сдержанностью. Во время игры в пинг-понг Путин даже смеется, что бывает крайне редко. Когда Путин замечает, что его снимают, он смотрит вниз.

"Самое поразительное то, что Путин улыбается и выглядит как человек, а не как чудовищная фигура, как сейчас", - говорит Хардинг.

Во время игры с мячом проявляется манерность Путина: он постоянно чешет шею левой рукой. Будущий лидер России почти не заметил, что его фотографируют.

В этом видео показаны отрывки двух матчей по пинг-понгу. Анатолий Собчак , известный как мэр Санкт-Петербурга, играет роль партнера Путина, а его соперниками по тренировкам являются два телохранителя.

Видео было снято на представительской вилле Thomesto Group, которая вела бизнес в России. Местом действия является остров Торсё, расположенный в Раасепоре на южном побережье Финляндии.

Финская компания Thomesto импортировала необработанную древесину из России, поэтому связи с руководителями ее восточного соседа были для нее жизненно важны.

Визит происходил в хаотичное время. Советский Союз распался в 1991 году, и его преемница Россия мучительно шла от коммунизма к капитализму.

В том же году название Ленинграда было изменено на Санкт-Петербург, и Собчак стал его мэром. Путин работал его помощником и отвечал за отношения большого города с зарубежными странами.

Однако посреди всего этого Путин и Собчак успели спокойно поехать со своими семьями в свободную Финляндию и поиграть в пинг-понг.

Спарринг-игроки понимают свою роль – они сопротивляются достаточно, но не слишком сильно, чтобы ведущий дуэт мог подать сигнал о победе.

Путин параноидально относится к своей частной жизни. Он не выпустил ни одного видеоролика, который не был бы призван поднять престиж президента.

Однако благодаря видео, полученному Yle, Путин не смог диктовать, что снимать, а что нет. По словам Хардинга, видео также показывает, насколько маленький Путин.

"Это отличный, увлекательный, оригинальный и захватывающий киноматериал", - говорит Хардинг.

Издание не называет источник видео, поскольку реакция Путина на разоблачения его личной жизни может быть непредсказуемой.

Видео, показанные в сторис, были смонтированы, поскольку оригинальные кадры представляют собой типичное покачивающееся домашнее видео. Yle подтвердил подлинность видео, и у Yle есть старая видеокассета с ним. Yle также определил место для съемок.

Частная жизнь диктатора

Гимнастке РФ Алине Кабаевой приписывают роман с российским диктатором. В сюжете телеканала FreeДом показали, как и где живет Алина Кабаева с детьми. Город Валдай, расположенный между Москвой и Санкт-Петербургом, чем-то очень уж привлек кремлевского преступника, раз именно там он решил расположить одну из своих любимых резиденций и там же построил особняк для своей главной любовницы.

Местные жители в комментарии журналистам рассказали, что отдельный особняк для Кабаевой находится прямо на территории резиденции Путина. Это деревянный дом на несколько этажей общей площадью 1200 кв. метров. С домом диктатора он соединен лишь небольшой калиткой. Сообщается, что строить объект начали в 2020 году, и уже к 2022 году закончили.

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