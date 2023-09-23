Политолог убежден, что война не будет затяжной.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что в окружении Владимира Путина есть люди, которые готовы отстранить диктатора от власти.

Для телеканала "Эспрессо" он отметил, что война России против Украины не будет длительной.

"Никакой концепции долгой войны быть не может. Посмотрите, сегодня ситуация на фронте довольно успешно складывается для украинской стороны, и это за отсутствием авиации и ATACMS. А представьте себе, что сейчас было бы двести самолетов F-16 и две сотни ATACMS. О какой долгой войне можно говорить? Все это закончилось бы в такие примерно сроки, как азербайджанская антитеррористическая операция в Карабахе. Эта реальность встала сейчас перед людьми в окружении Путина", - отметил политолог.

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Пионтковский добавил, что в окружении Гитлера были люди, которые хотели достичь мира с американцами ради сохранения своей власти. Подобную ситуацию эксперт видит и в отношении Кремля.

"Именно об этом думают и путинские "гиммлеры". Они сейчас рассуждают лишь об одном: как сохранить власть в России, которая терпит поражение в войне. Сохранить власть они могут только одним способом – избавиться от Путина и предложить Западу и Украине свои услуги по организованному выводу российских войск с оккупированных территорий. Поэтому нам, возможно, не придется даже долго ждать реализации этой психологической гигантской угрозы для Путина и его режима, прозвучавшей в Вашингтоне. Потому что она может реализоваться гораздо раньше, чем весной", - предположил Пионтковский.

По его словам, если представить, что взятие украинской армией Бахмута или Токмака состоится через неделю-две, то это станет непременным триггером взрыва внутри путинской силовой верхушки.

Когда и как рухнет режим Путина: интересные прогнозы

Как отмечали аналитики ранее, для Путина преемник - вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

Российский адвокат Марк Фейгин предположил, что Путину генералы армии РФ могут выдвинуть "черную метку".

В украинской военной разведке уверены, что Путин болен раком. В начале января Буданов выразил надежду на скорую смерть кремлевского диктатора, причем до окончания войны.

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