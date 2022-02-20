Среди задержанных 80-летний Лев Пономарев.

Немногочисленный митинг против войны с Украиной прошел в Москве. Всех шестерых участников акции арестовали.

Об этом сообщает местное издание ОВД-News.

Митинг проходил 20 февраля на Пушкинской площади. Участники акции стояли с табличками, надписи на которых призывали прекратить войну с Украиной, а именно "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным".

В пикете участвовали Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Юрия Самодурова, Михаила Удимова и Ольгу Мазурову, а также 80-летний правозащитник Лев Пономарев.

Позже прямо из полицейского автозака Пономарев рассказал "Эху Москвы", что перед началом антивоенной акции на них напали "участники прокремлевского движения "Серп".

Обострение на Донбассе - что известно

18 февраля главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

В свою очередь боевики обвинили ВСУ в провокациях и обстрелах оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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