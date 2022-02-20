Дмитрий Песков обвинил Запад в нагнетании ситуации и провокациях

В Российской Федерации очередной раз отреклись от планов напасть на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала".

Об этом заявил спикер Путина в комментарии российскому телеканалу.

"Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война", - заявил Песков.

При этом он обвинил Запад в нагнетании ситуации и провокациях из-за названных дат "вторжения России в Украину",

"Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности", - подытожил Песков.

Кроме того, он заявил, что ситуация на Донбассе такова, что "любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям".

Обострение на Донбассе - что известно

По состоянию на 22:00 19 февраля в зоне ООС зафиксировали 122 нарушения режима тишины за сутки, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину вооруженные силы РФ под видом "миротворцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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