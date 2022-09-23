Фейковые "референдумы" стартовали на временно оккупированных территориях Украины 23 сентября. Они продляться до 27 сентября.
Об этом пишет российское издание "Медуза".
Отмечается, что решение срочно провести псевдореферендумы приняли в спешке после того, как президента РФ Владимира Путина убедили в том, что мобилизацию нужно провести как можно быстрее
При этом от подготовки к "референдумам" отстранили внутриполитический блок Кремля вместе с его главой Сергеем Кириенко. Теперь за "голосование" отвечают оккупационные администрации и спецслужбы.
"Конечно, в ней принимают участие приехавшие на Донбасс российские чиновники, нанятые АП политтехнологи, но это неполноценная работа. Все равно выданы будут нужные цифры", - говорится в сообщении.
Кроме того, в организации "референдумов" участвует и политический блок московской мэрии. Изначально шла речь о том, что мэрия поможет в организации электронного голосования на оккупированных территориях, но позже в Кремле отказались от этой идеи. Теперь московские чиновники "консультируют" организаторов так называемых "избиркомов".
Также координаторы из Москвы работают на Донбассе. "Голосование" в ДНР якобы курирует заместитель главы департамента территориальных органов мэрии Юлия Марьясова, которая организовала работу политтехнологов в Москве на выборах в Госдуму в 2021 году и на выборах московских муниципальных депутатов в 2022. Еще один источник опроверг данную информации.
В то же время издание сообщает, что "референдумы" на временно оккупированных территориях пройдут по той же схеме, как и в Крыму в 2014 году. В итоге российские власти намерены "обеспечить" следующие результаты:
- в "ЛДНР" - примерно 90% за "присоединение к РФ" при явке около 90%;
- на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей - примерно 90% при явке около 80%.
Фейковые "референдумы" на оккупрованной части Украины - что известно
Оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение псевдореферендумов на оккупированных районах Украины после того, как российская армия потерпела поражение в Харьковской области.
Международное сообщество осудило планы оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов.
23 сентября стало известно, что сотрудники СБУ установили личности основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов.