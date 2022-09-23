"Референдумы" будут проходить по "крымскому сценарию".

Фейковые "референдумы" стартовали на временно оккупированных территориях Украины 23 сентября. Они продляться до 27 сентября.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Отмечается, что решение срочно провести псевдореферендумы приняли в спешке после того, как президента РФ Владимира Путина убедили в том, что мобилизацию нужно провести как можно быстрее

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При этом от подготовки к "референдумам" отстранили внутриполитический блок Кремля вместе с его главой Сергеем Кириенко. Теперь за "голосование" отвечают оккупационные администрации и спецслужбы.

"Конечно, в ней принимают участие приехавшие на Донбасс российские чиновники, нанятые АП политтехнологи, но это неполноценная работа. Все равно выданы будут нужные цифры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в организации "референдумов" участвует и политический блок московской мэрии. Изначально шла речь о том, что мэрия поможет в организации электронного голосования на оккупированных территориях, но позже в Кремле отказались от этой идеи. Теперь московские чиновники "консультируют" организаторов так называемых "избиркомов".

Также координаторы из Москвы работают на Донбассе. "Голосование" в ДНР якобы курирует заместитель главы департамента территориальных органов мэрии Юлия Марьясова, которая организовала работу политтехнологов в Москве на выборах в Госдуму в 2021 году и на выборах московских муниципальных депутатов в 2022. Еще один источник опроверг данную информации.

В то же время издание сообщает, что "референдумы" на временно оккупированных территориях пройдут по той же схеме, как и в Крыму в 2014 году. В итоге российские власти намерены "обеспечить" следующие результаты:

в "ЛДНР" - примерно 90% за "присоединение к РФ" при явке около 90%;

на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей - примерно 90% при явке около 80%.

Фейковые "референдумы" на оккупрованной части Украины - что известно

Оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение псевдореферендумов на оккупированных районах Украины после того, как российская армия потерпела поражение в Харьковской области.

Международное сообщество осудило планы оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов.

23 сентября стало известно, что сотрудники СБУ установили личности основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов.

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