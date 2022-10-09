Фура, скорее всего, перевозила боеприпасы (возможно, даже ракеты С-300).

Взрыв на Крымском мосту, в результате которого в море обрушилась часть автодороги, скорее всего, был произведен грузовиком.

Об этом заявил во время стрима с Юлией Латыниной военный эксперт Роман Свитан.

По его мнению, к грузовику заранее подложили взрывчатку, а саму машину на въезде не досматривали, так как фура, скорее всего, перевозила боеприпасы (возможно, даже ракеты С-300).

"Не исключаю такого варианта, что эта машина использовалась военными РФ для транзитной переброски определенного вида боеприпасов. Допустим, каких-нибудь гипотетических ракет С-300. И эта машина загрузилась на территории России, дальше шла через Крым в сторону Херсона. Это был военный груз, а подрыв этого груза произвел либо спецслужбы наши, либо просто спецслужбы", - ответил Свитан.

Он уточнил, что имеют место версии с радиоуправлением с визуальным контролем и водитель-смертник. Сам эксперт склоняется к другому варианту: "Очень сложно определить выход фуры и вагонов в одной точке".

Свитан также добавил, что обрушить часть моста мог взрыв только нескольких тонн заряда: "Это говорит как минимум о том, что строители очень много украли. И сборка моста желает лучшего. Российское головотяпство и воровство".

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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