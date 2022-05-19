Белорусский диктатор заявил, что вскоре в его стране снова вспомнят "чудеса" советского автопрома.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что санкции против его страны и РФ за войну в Украине все же работают. Вскоре от автомобилей Mercedes в этих странах придется отказаться в пользу "чуда советского автопрома" - "Москвича".

Об этом он заявил на встрече с губернатором Нижегородской области РФ.

Лукашенко загрустил, что блага немецкого автопрома скоро станут недоступными для его государства и страны-агрессора. Однако у него нашлось предложение по импортозамещению.

"Ну хорошо, не будем ездить в это время на Mercedes", - заявил Лукашенко и добавил, что придется пересесть на "свои" автомобили.

Белорусский диктатор напомнил, что в России планируют снова выпускать автомобили "Лада" и "Москвич". "Но это уже не те "Москвичи" советские, конечно", – заверил он.

Кроме того, Лукашенко помечтал, что "придет время, когда у нас будут свои Mercedes".

Ранее Александр Лукашенко на юбилейном саммите ОДКБ заявил, что не только Россия должна бороться с расширением НАТО. А странам ОДКБ следовало бы выступать единым фронтом.

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