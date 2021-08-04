После взлета у самолета снялась блокировка отстрела патронов.

Истребитель Су-35 23-го авиационного полка РФ упал в Хабаровском крае из-за неправильно настроенного переключателя по отстрелу ловушек в положении "Автомат".

Об этом сообщает российское издание Известия.

Инцидент произошел во время учебно-тренировочных полетов. Предварительно, у самолета отказал двигатель. Пилоту удалось покинуть салон на катапульте.

По информации Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий, воздушное судно упало в 50 км от населенного пункта.

Издание пишет, что у Су-35 был неправильно установлен переключатель отстрела ловушек. После взлета снялась блокировка отстрела патронов – они начали отстреливаться в автоматическом режиме.

Первый патрон срикошетил от площадки. Руководитель полетов, подумав, что техника загорелась, дал сигнал на катапультирование пилота.

Летчик послушался и спрыгнул с самолета. При этом военный не убрал шасси и не выключил форсажи.

Истребитель летал недалеко от военного центра более часа, а затем упал на землю.

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Автор: Иван Бойко