По данным российских СМИ, истребитель Су-30 был сбит другим самолетом.

Истребитель Су-30, который на днях разбился в Тверской области, был случайно сбит другим самолетом во время учений.

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.

"Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сказал собеседник агентства.

Тем временем в соцсетях уже отреагировали на конфуз.

"Этот позор российской авиации войдет в мировую историю! Впервые в 21-м веке в России произошло не имеющее аналогов событие - 22 сентября новейший российский истребитель Су-35С ВКС РФ во время учебного воздушного боя сбил другой российский истребитель Су-30М2!" - написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Казалось, в современной авиации это невозможно, но российские пилоты доказали - они способны превзойти невозможное!" - резюмировал журналист.

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Катастрофа Су-30 в России: что известно

Во вторник, 22 сентября, во время учений в Тверской области разбился истребитель Су-30.

Самолет упал в лесистой местности, не причинив разрушений на земле.

Экипаж истребителя смог катапультироваться.

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Автор: Екатерина Лиманская