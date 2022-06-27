В заведении воспитывают настоящих "патриотов" РФ.

В России детский сад "Малыш" города Кемерово регулярно публикует на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" военные сводки и призывами к убийству "врагов".

После огласки в росСМИ, некоторые сообщения уже удалили, однако скриншоты уже разлетелись по сети. В частности, администраторы считают, что ежедневно оккупанты убивают более тысячи украинских солдат, а в Европе и США растет количество людей, уровень жизни, которых приближается к черте бедности. Из-за этого, по мнению работников детсада, вскоре все поймут справедливость спецоперации в Украине.

Кроме того, в детсаду воспитывают настоящих "патриотов" РФ. В частности в одном из обнародованных постов дети поют о том, что они"скоро подрастут и в армию пойдут".

Напомним, министр обороны Резников предложил ответить России после ее ударов по украинским городам.

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