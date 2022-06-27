Украина уделила внимание трем крупным направлениям

Правительство Украины нарабатывало предложения по седьмому пакету санкций против Российской Федерации по трем направлениям: ужесточение санкций в сферах энергетики, финансов и торговли, новые персональные санкции и закрытие лазеек для обхода временных ограничений.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчінов во время информационного телемарафона.

"Это, фактически, три больших направления. Это усиление секторальных направлений в сферах энергетики, финансов и торговли. Это новые индивидуальные санкции против олигархов, которые поддерживают российское правительство и правящий режим, высшее правительственное звено, которое принимает ключевые решения по нанесению ударов по жилой и социальной инфраструктуре в Украине. И третий момент – это закрытие тех щелей, которые остаются в санационному политике и обходятся Россией и ее сателлитами для того, чтобы продолжать поставки критического импорта в РФ, для выработки ими оружия для обстрелов территории Украины и для того, чтобы они в дальнейшем избежать санкций", - рассказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под ограничения попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

После этого появилась информация, что Украина требует от Европейского союза разработать новый более жесткий пакет санкции против Российской Федерации, который нанесет еще больший удар по российской экономике.

Позже международная рабочая группа Ермака-Макфола представила Дорожную карту индивидуальных санкций, которая предусматривает введение санкций против 100 тысяч человек.

Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно быстрее разработать и ввести в действие седьмой пакет санкций против России, который должен быть жестче.

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