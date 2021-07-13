Однако формировать отдельные казачьи подразделения в росгвардии пока не будут.

В России казаков будут принимать на службу в Росгвардию, они будут будут обладать всеми правами и обязанностями служащих этого формирования.

Как сообщает "ТАСС", об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии казачьих подразделений. Комментируя эту информацию, Песков заявил, что "у Росгвардии хватает сил, просто есть регионы, где живет много казаков, места коренного проживания казаков, там их будут брать на службу в Росгвардию".

"Они станут гвардейцами, у них будет полная субординации и так далее", - продолжил Песков.

При этом он не подтвердил, что планируется создание казачьих подраздеений.

"Никаких отдельных казачьих подразделений не будет, это будет все в составе Росгвардии… и это касается тех регионов, где традиционно живет много казаков", - продолжил Песков.

Отвечая на вопрос о том, будет ли у казаков оружие, Песков отметил, что они будут военнослужащими.

"Почему им не выдавать [оружие]? Они уже перестанут быть казаками, де-юре они будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями", - сказал Песков.

При этом он стал отвечать на уточняющий вопрос, какой будет форма у казаков, посоветовав поинтересоваться этим в Росгвардии.

Так называемые казаки в России на сегодня представляют собой подобие военнизированной дружины с ярко выраженной сословной идентичностью, как правило, исповедуют ультраконсервативные взгляды. Участники казачьих формирований принимали активное участие в аннексии Крыма и в войне против Украины на Донбассе.

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Автор: Дмитрий Захаров