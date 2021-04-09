"Казаки" на Кубани устроили показательную порку.
На видеозапись, опубликованную в Telegram, обратил внимание портал «Новая Кубань».
На кадрах, попавших в Telegram, видно, как мужчина ложится животом на скамью, после чего другой наносит ему несколько ударов нагайкой по спине.
«За базаром надо следить», - говорит ему мужчина с нагайкой, после того, как «провинившийся» начинает вскрикивать.
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В подписи к посту указано, что ролик был снят в Анапе. Утверждается, что в кадре также присутствует "атаман Юровского хуторского казачьего общества" Евгений Нечаев.
Ролик распространился в соцсетях и возмутил местных жителей.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним
В результате на следующий день было опубликовано видео, в котором избитый казак в шапке-кубанке заявляет, что съемка якобы была постановочной.
«У меня жена смеется с этого. Все подумали, что это настоящая казачья порка. Это была постановка, никакой настоящей нагайки не было, вред физический мне никто не причинял. Это мои братья, сами все видите», - отметил он.
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