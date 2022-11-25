Россияне выдали за польские бронемашины латвийскую технику во время парада.

Русские пропагандисты поражают новыми дурацкими фейками. На этот раз они заявили, что Польша сгоняет военную технику в Украину, или стягивает к границам с Беларусью, но их выдал один нюанс.

На фрагменте пропагандистской программы, опубликованном каналом NEXTA Live ведущая утверждает, что Польша снова бряцает оружием и готовится отправить колонны военной техники в Украину или границы с Беларусью.

Впрочем, фейк роспропаганды выдал один нюанс - для сюжета использовали кадры с парада военной техники на День независимости Латвии. Пропагандистов не смутили даже латвийские флаги.

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Фейки российской пропаганды

Российские пропагандисты активно зомбируют население, создавая миф о том, что Россия воюет не только с Украиной, но с НАТО. Недавно пропагандисты привлекли к зомбированию своего населения "тяжелую артиллерию": экстрасенсов, тарологов и конспирологов. "Эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", А Украины не будет, а Запад "распадется".

Впоследствии россияне призвали поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию" после Украины.

Этому подыгрывал и белорусский диктатор Александр Лукашенко. В частности, он заявил, что российский президент Владимир Путин не готовит наносить ядерный удар по Украине, в то же время в "провокациях" применить ядерное оружие обвинил Польшу.

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