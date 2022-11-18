Россия имела мощное влияние на Израиль, Германию, на многие страны ЕС, ее каналы с дезинформацией работали даже в США.

Украина смогла "переиграть" Россию в информационном пространстве.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы университетского сообщества Ирландии.

Он согласился, что социальные сети это "поле боя и поле возможностей". По его словам, Россия это использовала, дезинформируя многие страны Африки, Азии, имела мощное влияние на Израиль, Германию, на многие страны ЕС, а их каналы с дезинформацией работали даже в США.

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Зеленский отметил, что правде всегда трудно бороться с ложью. По его словам, на этом поле боя Украина также была мощной.

Президент подчеркнул, что в начале полномасштабной войны, в Украине понимали, что нужно пробиться сквозь эту информационную ложь, тогда сможем объединить весь мир. По его словам, Украина очень неплохо прошла этот путь, и он еще не закончен. "Нас стало слышно. Информация в наших руках начала быть оружием мощным", - подчеркнул Зеленский. По его словам, у России на поле боя было больше оружия в начале, но "в информационном пространстве мы смогли их переиграть".

Война в Украине и российская пропаганда

Российская пропаганда начала активнее зомбировать россиян с начала полномасштабного вторжением РФ в Украину. В течение первых месяцев полномасштабной войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку русские его не понимали.

Ложь пропагандистов курирует Кремль. Недавно российским пропагандистам выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных. ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", а мобилизованных запрещено называть "мобиками".

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