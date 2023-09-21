Долгосрочные планы россиян по производству любого вооружения не сильно влияют на ситуацию на фронте, отметил специалист.

Новые российские истребители Су-57 и Су-75 вряд ли когда-то появятся на фронте в Украине, заявил в интервью УНИАН военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Су-75 Сhekmate - это макет, он вряд ли куда-то улетит… Проект был сразу рассчитан на международный рынок, а сейчас РФ продать кому-то свое вооружение крайне сложно, разве что Индии… С огромной долей вероятности этот проект не будет реализован в принципе и не будет иметь влияния на фронт", - отметил он.

По словам Каткова, и с производством Су-57 у россиян серьезные проблемы:

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"Он проектировался с западными комплектующими военного уровня, экспорт которых был прекращен после аннексии Крыма. Проект забуксовал и не был реализован в том виде, как его планировали. Они его разбили на Су-57 "первой" очереди, "второй" очереди… Сначала он должен был быть с новым двигателем под плоское сопло, однако они не смогли его сделать, поэтому самолет летает на том же двигателе, что и модернизации Су-27".

Эксперт отметил, что большее влияние на ситуацию на фронте оказывают ремонтные и восстановительные мощности России, чем их долгосрочные планы производства любого вооружения.

Истребители МиГ-31И - в РФ объявили об успешной модернизации

Напомним, на днях в РФ объявили о том, что усовершенствовали истребители МиГ-31И, которые являются носителями аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

По мнению аналитиков, указанные самолеты россияне могут начать использовать против Украины. Они считают эту угрозу более чем реальной.

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