По данным Центра национального сопротивления, такой форум состоится в Москве в мае.

Российские оккупанты планируют свозить детей с временно оккупированных территорий Украины на пропагандистский форум, который состоится в Москве. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Известно, что форум называется "Хранители истории" и "посвящен оправданию нацистской политики Кремля".

"Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых". Каждый регион получил количественный план участников массовки. Коллаборационисты на ВОТ сейчас формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву", - отметили в сообщении.

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Также в центре сообщали, что оккупационные власти РФ не могут наладить работу детских садов на ВОТ, ведь там они не работают полноценно из-за нежелания местных жителей и общего оттока населения. Поэтому на оккупированной территории они работают или ограниченное количество дней, или полдня, или вообще не функционируют.

"Большинство помещений детсадов враг использует для размещения своего личного состава. Таким образом целая отрасль дошкольного образования фактически парализована. Гауляйтеры из-за низкого профессионального уровня не могут наладить жизнь в регионе и единственным вариантом не возвращения жизнедеятельности является непременная деоккупация", - заверили в публикации Сопротивления.

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Также ранее в центре сообщали, что Россия на оккупированных территориях вербует украинцев для войны в Африке. Речь идет о мужчинах в возрасте от 22 до 50 лет.

"Им обещают зарплаты в 240 тысяч рублей при условии подписания контракта на полгода. В Африке пленникам придется, кроме того, что воевать, еще и заниматься добычей полезных ископаемых", - отметили тогда в Сопротивлении.

Кроме того, недавно российские оккупанты на ВОТ Херсонщины открыли первый "полицейский класс" в местной школе населенного пункта Сивашское. Пропагандисты РФ рассказывали, что профильный класс "Правоохранительная деятельность МВД" на территории оккупированной Херсонской области является единственным.

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