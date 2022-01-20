Девушка позировала в белье, чулках и на высоких каблуках, распахивая для снимков пальто.

В Москве разгорелся скандал из-за блогерши, которая решила устроить полуголую фотосессию на фоне соборной мечети.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Shot.

"Предварительно, съемку ведет малоизвестная таргетолог по имени Маша, называющая себя супер-специалистом по продвижению в сети. Будет уголовное дело или извинения? Или и то, и другое?" – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как девушка позирует для фотографий напротив мечети в черном нижнем белье, чулках и на высоких каблуках, распахивая для снимков светлое пальто. Голова и почти все лицо модели при этом закрыты балаклавой.

Мнения пользователей в соцсетях по этому поводу разделились: "Может, там мечеть не попала в кадр, а рядом стоящее здание", "Голову отрежут", "Они в хиджабе, нормально", "Автора этого видео тоже посадят, вангую", "Холодно же, почему лицо не показать?", "Какой уже случай подряд? Мало, похоже, примеров".

Тем временем московские мусульманки призвали обдумать принятие мер в отношении людей, снимающихся в полуголом виде у храмов, пишет Telegram-канал "Говорит Москва".

По словам председателя Союза мусульманских женщин России Наили Зиганшиной, оставлять без внимания подобные поступки нельзя: "Такого равнодушия в обществе не должно быть. Я не знаю, работали ли у этой девушки мозги, возможно, только тело работало. В первую очередь, видимо, хотела привлечь внимание".

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