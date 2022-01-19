Бортпроводники пытались успокоить Анастасию, но она продолжала кричать, снимая все происходящее на телефон. В итоге Волочкову по прилету ждал наряд полиции.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал на рейсе Мальдивы – Москва. Все - из-за требования стюардов надеть маску.

Попутчики Анастасии подозревают, что она была пьяна, сообщает Telegram-канал Super.ru.

"По прилете Волочкову встречал достойный кортеж — наряд полиции, который разбирался с ней и ее возлюбленным Сергеем в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВолочкова в тесном боди села на шпагат (фото)Позже артистка дала комментарий Mash и изложила свою версию событий. Также она заявила журналистам, что "ей до *** абсолютно эти люди, потому что у неё дома уже на столе стоит кальян".

Балерина утверждает, что весь конфликт начался с того, что она уступила место ребенку, потому что просто очень любит детей. По словам же Сергея, Анастасия просто сидела и пила кофе без маски, когда ей сказали маску надеть. "Он заступился — мол, как же она будет тогда кофе пить? Стюард терпеть не стал и сообщил, что по прилёте их встретят полицейские. Так и случилось", - пишет Mash.

В отношении Волочковой составили два протокола — за "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения". Материалы по факту оскорбления полицейских в отделении тоже передали в следственные органы. Балерине может грозить арест на срок до 15 суток.

Медосвидетельствование показало, что она была пьяна.

Ранее одиозная российская балерина Анастасия Волочкова на шоу "Что было дальше?" закатила скандал из-за того, что ей не подарили цветы.

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