Конфликт произошел во время празднования дня рождения мужчины.

В Нижегородской области 50-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя. Ранее её судили за аналогичные преступления.

Об этом сообщают в Следственном комитете.

По версии следствия, 22 июля она поссорилась с 62-летним мужчиной. Нетрезвая женщина нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Она полностью признала свою вину.

Выяснилось, что накануне они отмечали день рождения погибшего. Мужчина приревновал сожительницу к соседу, после чего между ними возник конфликт.

Читайте такжеВ России выставка современного искусства закончилась массовой дракой (видео)Как установили следователи, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей.

Предыдущие преступления она совершала в этом же доме.

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Автор: Людмила Жерновская