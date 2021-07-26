В Нижегородской области 50-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя. Ранее её судили за аналогичные преступления.
Об этом сообщают в Следственном комитете.
По версии следствия, 22 июля она поссорилась с 62-летним мужчиной. Нетрезвая женщина нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Она полностью признала свою вину.
Выяснилось, что накануне они отмечали день рождения погибшего. Мужчина приревновал сожительницу к соседу, после чего между ними возник конфликт.
Читайте такжеВ России выставка современного искусства закончилась массовой дракой (видео)Как установили следователи, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей.
Предыдущие преступления она совершала в этом же доме.