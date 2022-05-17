Беженцы якобы ее нервировали, хотя никаких конфликтов с украинцами у россиянки, судя по опубликованным материалам, не было.

Россиянка устроила дебош в очереди маркета в Тель-Авиве из-за украинки.

Своими подвигами девушка похвасталась в Instagram, передает Telegram "Боже, яке кончене".

Скорее всего, акция была спланирована. Накануне скандальных Stories блогерша жаловалась в сети на "понаехавших" украинцев в Израиле.

Беженцы якобы ее нервировали, хотя никаких конфликтов с украинцами у россиянки, судя по опубликованным материалам, не было.

Девушка показывала улицы, посмеивалась над случайными прохожими и утверждала, что украинцев ждет "наказание".

"Я прошлась по центру Тель-Авива, ну… это не мой город. Как страшно жить. Я в а**уе, в полном… Девочка из Вены рассказывала, что ей пришлось свалить оттуда из-за них (украинцев – ред.). Ходят такие все наглые, бл**ь, я смотрю на них вот так же, на**й. Те, кому я попадусь каким-то образом, этим людям, значит боженько прислал наказание", - пригрозила россиянка.

Уже в следующем Stories россиянка демонстрирует, как грубит людям в очереди. Видео блогерша подписала: "За Вену! За Европу! Против Украины! Раз**бала хох**бов".

"Если вы думаете, что здесь в Израиле вы будете вести себя так же, как в Европе, то х**й вам. Боже, на**й уеб** в свою Украину, слышишь, обезьяна страшная", - высказалась россиянка.

Персонал магазина пытался успокоить блогершу, но та не останавливалась и дальше продолжала "показывать лицо русского мира".

Как писал УНИАН, после грандиозной победы украинской группы Kalush Orchestra на масштабном песенном конкурсе Евровидение 2022 в итальянском Турине в России не утихают обсуждения и споры.

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