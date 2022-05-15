Российские пользователи называют конкурс "заполитизированной показухой", "клоунадой и "сборищем извращенцев".

После грандиозной победы украинской группы Kalush Orchestra на масштабном песенном конкурсе Евровидение 2022 в итальянском Турине в России не утихают обсуждения и споры.

В частности, росСМИ и рядовые пользователи все пытаются подать призыв солиста группы Олега Псюка со сцены спасти людей на "Азовстали" в Мариуполе, как нарушение правил конкурса, называя его "политическим высказыванием" и делая вывод, что "победила не музыка, а политика".

"Украина давно нарушила все, что только можно. Поэтому на данную выходку реакции не будет. Наоборот. Еще и приз дадут", – отметила российская журналистка Юлия Витязева.

Пропагандист РФ Владимир Соловьев тоже попробовал "зацепиться" за призыв музыканта о помощи для украинцев:

"Украина победила на Евровидении 2022. После выступления они призвали "помочь Мариуполю и ребятам на "Азовстали". По правилам, за политические высказывания их должны были дисквалифицировать, но организаторы посчитали эти слова гуманитарными. А Зеленский в своем поздравлении заявил, что хочет, чтобы конкурс в следующем году принял Мариуполь".

Однако, в Европейском вещательном союзе все эти попытки злопыхателей выдавить скандал свели на нет:

"Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический".

Тем временем вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов пошел дальше и раскритиковал победу Украины, заявив, что "победила политика, боты и накрутка, а Украина – это новый BLM (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США)":

"На Евровидении победила политика, боты и накрутка. И опять зрительское голосование помогло сделать нужный результат. Все это ожидали и знали заранее. В культуре отмены – это нормально. Плохо только то, что побеждает не лучший и талантливый, а дурак, представляющий символ. Что ж другие исполнители на колени не встали? Украина – новый BLM".

Отреагировали на победу Украины и российские военные, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав фото ракет РФ с подписями: "Как вы и просили – на "Азовсталь", "Помощь Мариуполю".

"Россияне – не люди. Не звери. Они просто нелюди. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии", – написал Андрющенко.

Украина победила на Евровидении 2022: реакция россиян

Рядовые российские пользователи в сети обсуждают, что Украину должны были дисквалифицировать, что конкурс заполитизирован, называя при этом Евровидение "показухой", "цирком", "клоунадой", "сборищем извращенцев", и что вообще Украина должна сказать спасибо России за свою победу:

"Цирк да и только", "Позор вселенского масштаба", "Евровидение давно стало помойкой", "Не конкурс пения, а конкурс жалости", "Беженцы наголосовали", "Если бы от Украины отправили глухого, слепого и одноногого, он все равно бы победил".

Как известно, Россия не участвовала в Евровидении 2022, ее отстранили из-за развязанной войны в Украине. Также жители РФ не могли голосовать за участников конкурса.

Вас также могут заинтересовать новости: