Животное несколько часов бегало по аэропорту Екатеринбурга, пока его не поймали неравнодушные люди.

В России женщина выбросила кота прямо в аэропорту из-за того, что не захотела покупать для питомца билет на самолет. В итоге животное осталось без своей хозяйки и теперь ему ищут новых владельцев.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Так, россиянка планировала улететь из Екатеринбурга в Москву. На стойку регистрации в аэропорту она пришла со своим котом. Там женщине сообщили, что для животного тоже нужен билет, однако это ей не понравилось. Тратить деньги на перевозку своего питомца россиянка не захотела.

Пассажирка сказала, что кота заберут некие сопровождающие. В итоге она просто выпустила животное, оставив его без присмотра в аэропорту. Сама женщина улетела в Москву.

Читайте такжеВ РФ молодая пара устроила кровавую драку в лифте, а потом пришла его отмывать (видео 18+)Испуганный кот бегал вокруг аэропорта несколько часов. Затем его поймали сотрудники аэропорта. Питомца назвали "Кольцов", в честь аэропорта, где его выбросила горе-хозяйка. Зоозащитники сообщили, что с котом все в порядке, однако он испытал сильнейший стресс и теперь "шарахается" от любого звука.

Сейчас животное передали в местный приют, где ему ищут новый дом. Известно, что владелец приюта планирует подать на женщину заявление в полицию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянин зверски казнил кошку возлюбленной и спрятался в заброшенном замке. Мужчина решил, что так он отомстит сожительнице за ложь.

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Автор: Полина Кузенко