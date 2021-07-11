Котик Бинкс раньше жил со своими хозяевами на 9 этаже обрушившегося дома.

Более чем через две недели после обрушения 12-этажного жилого дома в Майами под завалами было найдено живое животное - котик Бинкс.

Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава на странице в Twitter.

"После 16 долгих и невероятно сложных дней я могу поделиться небольшой хорошей новостью - Бинкс из Champlain Towers South был найден", - написала Левин Кава.

Левин Кава также поблагодарила команду, которая помогла котику найти его семью.

Кота узнал местный волонтер, который кормит животных на улице, и привез Бинкса в приют для животных, передает "24 канал" со ссылкой на местное издание "90,5 WESA".

Соосновательница группы по спасению котов в Майами The Kitty Campus Джина Николь Власек позже сообщила, что Бинкса уже забрали хозяева.

"Пусть это будет напоминанием: никогда, никогда, никогда не теряйте надежду...", - сказала женщина.

По ее словам, "один человек из выживших пришел посмотреть на кота и проверить, не из его ли он семьи". Оказалось, что Бинкс таки принадлежит семье. Теперь он вместе с хозяевами.

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Обвал жилого дома в Майами: что известно

В четверг, 24 июня, в округе Майами-Дейд обрушился 12-этажный жилой дом Champlain Towers South, построенный в 1981 году. В здании было 136 квартир.

11 человек госпитализировали с травмами. К настоящему времени подтверждена гибель 24 человек, остальные жители, которых не могут найти, считаются пропавшими без вести. За время спасательной операции, которая продолжается с 24 июня, живых найти пока не удалось.

Впоследствии было проведен контролируемый снос уцелевшей после обрушения части многоэтажного здания Champlain Towers South, под обломками которого может находиться 121 человек.

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Автор: Александр Топчий