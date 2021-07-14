Мужчина отомстил сожительнице за ложь.

В России житель Багратионовска Калининградской области из мести сожительнице жестоко убил кошку. А после этого на пять дней спрятался в заброшенном немецком замке Прейсиш-Эйлау.

Об этом сообщили в УМВД по региону.

Уточняется, что россиянин узнал об обмане женщины, которая поехала не к матери, как утверждала, а к подруге. Мужчина выпил, после чего решил отомстить ей.

"Схватив находившуюся в квартире кошку, он поместил ее в стиральную машину, которую привел в действие. В результате животное утонуло", – говорится в сообщении.

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Она же и обратилась с заявлением в полицию.

Задержали изверга на улице в Багратионовске.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Автор: Катерина Шварц