В России житель Багратионовска Калининградской области из мести сожительнице жестоко убил кошку. А после этого на пять дней спрятался в заброшенном немецком замке Прейсиш-Эйлау.
Об этом сообщили в УМВД по региону.
Уточняется, что россиянин узнал об обмане женщины, которая поехала не к матери, как утверждала, а к подруге. Мужчина выпил, после чего решил отомстить ей.
"Схватив находившуюся в квартире кошку, он поместил ее в стиральную машину, которую привел в действие. В результате животное утонуло", – говорится в сообщении.
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Она же и обратилась с заявлением в полицию.
Задержали изверга на улице в Багратионовске.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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