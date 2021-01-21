Россиянин решил "хайпануть" на раздаче бесплатного шоколада бедным детям Танзании.

Российский турист похвастался в сети тем, что бесплатно раздал шоколад детям на Занзибаре в Танзании и нарвался на шквал критики.

Запись была опубликована в закрытом Facebook-сообществе «Трэвел Президиум».

На кадрах видно, как россиянин раздает шоколад окружившим его чернокожим детям в оранжевых жилетках, а затем сидит вместе с ними в школьном классе, хлопает в ладоши и поет песни.

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«Наши туристы на Занзибаре раздали четыре килограмма "Аленки", а потом поехали в школу и вернулись с невероятными эмоциями», - заметил руководитель компании «Путеводная звезда» Руслан Исрафилов, поделившийся роликом своих клиентов в сети.

Однако подписчики группы резко раскритиковали россиянина: «Почувствовал себя благодетелем? Какое-то голое быдло удовлетворяет свои низменные инстинкты», «Идея, может, и хорошая, но преподнесено отвратительно», «Это еще родители девочек не узнали, что полуголый мужик в школу приходил. От видео неприятный осадок», «Как все белые развлекались, "обезьянок" покормили? Непонятно зачем снимали, для чего ездили. Это не помощь. Собственное эго потешили», «Я тоже была на Занзибаре недавно и угощала детей конфетами. Но мне в голову не пришло сделать из этого шоу "а ну-ка, нищая обезьянка, дотянись за шоколадкой", - писали подписчики.

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Автор: УНИАН