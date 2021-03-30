Стрелка приехали задерживать за незаконную торговлю оружием.

В Подмосковье мужчина забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

Читайте также"Громили все": в России футбольные фанаты устроили массовую драку в автобусе из-за замечания (видео)Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«61-летнего стрелка приехали задерживать за незаконную торговлю оружием, но он решил не даваться так просто, и забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка Вешки. Держит оборону уже больше четырех часов, палит из автомата и кидает гранаты. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

На месте десятки сотрудников МВД, ФСБ, ГИБДД, они начали штурм. Местных жителей просят не выходить на улицу.

Стрелка зовут Владимир Барданов, он прописан в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Baza, с ним в доме были родственники, часть он отпустил, но, по предварительным данным, оставил с собой зятя.

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Автор: Катерина Шварц