В Подмосковье мужчина забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.
Читайте также"Громили все": в России футбольные фанаты устроили массовую драку в автобусе из-за замечания (видео)Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«61-летнего стрелка приехали задерживать за незаконную торговлю оружием, но он решил не даваться так просто, и забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка Вешки. Держит оборону уже больше четырех часов, палит из автомата и кидает гранаты. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
На месте десятки сотрудников МВД, ФСБ, ГИБДД, они начали штурм. Местных жителей просят не выходить на улицу.
Стрелка зовут Владимир Барданов, он прописан в Москве.
Как сообщает Telegram-канал Baza, с ним в доме были родственники, часть он отпустил, но, по предварительным данным, оставил с собой зятя.
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