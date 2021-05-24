По данным следствия, подозреваемый не менее одного раза ударил женщину битой по голове.

В российском городе Александров 36-летний мужчина жестоко расправился со своей соседкой из-за беспорядка в квартире.

По данным следственного комитета по Владимирской области, убийство произошло в воскресенье, 16 мая. Сообщается, что конфликт был спровоцирован нетрезвым состоянием обоих его участников.

По версии следствия, обвиняемый пришел навестить 39-летнюю соседку своих друзей. Придя в гости, он увидел, что женщина также находится в состоянии алкогольного опьянения, а в ее квартире бардак. Незваный гость предложил хозяйке в течение часа навести порядок, иначе он «примет меры».

Когда обвиняемый вернулся, он увидел, что уборки не было, и решил наказать женщину. По данным следствия, подозреваемый не менее одного раза ударил соседку битой по голове, она скончалась на месте.

Читайте такжеВ России тренер по фигурному катанию прострелил голову своей коллеге (видео инцидента)Мужчина решил избавиться от тела, завернул его в ковер и вывез на территорию одного из карьеров в Александровском районе. Страшную находку обнаружили местные жители уже на следующий день.

Сообщается, что вину в убийстве мужчина признал, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Автор: Катерина Шварц