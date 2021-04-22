Женщина совратила подростка и родила от него ребенка.

В Омской области завершено расследование уголовного дела 20-летнего Павла Черныша, которого обвиняют в убийстве своей 30-летней сожительницы.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным «КП», любовные отношения между Чернышом и Натальей завязались пять лет назад, когда ему было 15 лет. Женщина совратила подростка и родила от него ребенка.

Но через какое-то время мужчина начал встречаться с другими девушками, из-за чего Наталья ревновала. Летом 2020 года пара выехала на пикник к озеру у села Петрово Тевризского района.

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По данным следствия, ночью 29 июня 2020 года между обвиняемым и потерпевшей произошла ссора, во время которой Черныш нанес ей 16 ударов ножом. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Убийца выкинул нож, вернулся домой и лег спать.

Утром отец сообщил ему об обнаружении тела Натальи и тогда он написал явку с повинной. Но в ходе следствия Черныш отказался от признательных показаний.

Однако следствие собрало доказательную базу, и дело Черныша направили в суд для рассмотрения по существу.

У пары остался ребенок полутора лет.

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Автор: Денис Прядко