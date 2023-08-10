Тот случай, когда приложение шуточное, но доносчики настоящие.

Уехавший в Европу российский айтишник создал пародийное приложение "Мой донос" для желающих настучать друг на друга. Россияне же стали пользоваться им вполне серьезно, "отправляя на эшафот" своих соседей и знакомых.

Об этом пишет российское издание "Полигон медиа". С момента его появления пол года назад приложение скачали 10 тысяч раз и на полном серьезе воспользовалось более пяти тысяч человек, чтобы оставить донос.

Около половины доносов было написано на соседей и знакомых, более того, каждый четвертый донос "был написан с подробным описанием проступков" и "содержал личные данные". Также упоминается случай, когда 6 доносов написала одна девушка – и все на бывшего бойфренда.

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Анализ данных показал, что доносы пишут не только на тех, кто выступает против "сво", но и на тех, кто поддерживает, но критикует своего президента, Вот несколько ярких цитат:

"Прошу отправить Алексея на службу в СВО. Были попытки прислать две повестки и он их игнорировал. Рекомендую прислать ему электронную повестку через Госуслуги. Этот человек имеет боевой опыт в Чечне".

"Такой молодой, а уже против политики Путина, призывает всех русских сложить оружие в Украине и идти в плен! куда вы смотрите?"

"Кричал своему сыну, что Путин нас в Гаагу затянет".

Большинство доносов, которые содержали подробную информацию и личные данные человека, как отмечается, могли бы стать поводом для возбуждения дел по статьям о фейках и дискредитации армии.

По словам разработчика программы, он запустил ее в качестве эксперимента, чтобы "уберечь часть россиян от уголовных дел". Направлять доносы в госорганы мужчина не собирается.

В России участилась практика "сдай соседа"

В последнее время в РФ резко увеличилось количество дел, связанных с "дискредитацией" оккупационной армии. Жалобы пишут в полицию и ФСБ, причем как незнакомцы, так и соседи.

По словам журналистов, в картотеке есть полтора десятка постановлений о штрафах из-за высказываний о войне в Украине, прослушивании украинских песен в магазинах, банях, на почте или дискотеках. В судах по всей России оказались административные дела о "дискредитации" армии, которые открыты на основании доносов.

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