Женщина надеялась, что новый знакомый вернет ее мужа из плена.

"Русский мир" не перестает удивлять трэш-историями. На этот раз российские паблики рассказали драматическую историю с женой оккупанта, которая согласилась на интим с мужем, чтобы освободить любимого из плена.

Как сообщает "База", эта странная история началась со знакомства Марины (имя изменено) и Сергея. Марина-мать троих детей и жена оккупанта, попавшего в плен в Украине. С Сергеем ее познакомила подруга.

Мужчина представился офицером и, выслушав историю о пленном мужчине, пообещал помочь. Мол, имеет много связей и он может организовать увольнение. Для этого нужно 50 тысяч рублей "на вертолет" и один секс.

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Марина передала новому знакомому 40 тысяч (остальное он обещал добавить сам, потому что называл себя богатым человеком), но от интимной близости долго отказывалась. И тогда, по словам женщины, Сергей взял ее силой. Надеясь на освобождение мужа, Марина решила не сопротивляться, а потом какое - то время продолжала общение с новым знакомым, но тут случилось редкое несчастье - Сергея укусила гадюка.

"Мужчина попал в реанимацию, а Марина тем временем связалась с его родственниками. Тут все и выяснилось-оказалось, что никаких связей у него нет и повлиять на освобождение мужчины он не может. Когда правда всплыла наружу, женщина написала заявление в полицию. Она обвиняет Сергея в изнасиловании, а он отвечает женщине сообщениями с угрозами. Полиция начала проверку", - пишет канал.

Другие трэш-историю с женами оккупантов

12 апреля СБУ обнародовала перехваченный телефонный разговор солдата армии РФ с женой, в ходе которого женщина призвала насиловать украинок.

"Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется-ред.), - говорит женщина своему мужу-оккупанту. При этом она призывает его пользоваться презервативами.

Впоследствии одна из жен захватчиков проговорилась, что российские оккупанты на фронте употребляют наркотики. Одного наказали за то, что он "ширнулся", а другие обкурились и едва не пошли на позиции Вооруженных сил Украины.

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