Администрацию бара заставили извиняться.

В оккупиованном Крыму составили протоколы о "дискредитации" российской армии на владельцев караоке-клуба, отказавшихся включить гимн РФ.

В сети появилось видео, на котором посетительница бара "Чо-чо" кричит на администрацию, требуя включить российский гимн и угрожает им обращением в полицию. Женщина говорит, что ее муж участовал в двух войнах в Сирии и в войне в Украине.

"Ребята в основном были в заведении не русской национаности, включая и рабочий коллектив. Мы с компанией услышали как парень пел армянскую песню, решили спеть гимн России, на что нам категорически отказали и сказали, что эта песня не соответствует контингенту заведения, что в этом заведении не приемлится петь патриочные песни Родины! На вопрос, поддерживают ли они СВО, все дружно промолчали", - пожаловалась она российскому Telegram-каналу.

Видео дня

Уже позднее в сети появились видео, на котором ОМОН врывается в помещение клуба. Руководство караоке-бара заставили извиняться на камеру, на них составили протоколы о "дискредитации" Вооруженных Сил РФ.

Доносы в Крыму: последние новости

После начала полномасштабной войны во временно оккупированном Крыму создали Telegram-канал, который ищет людей, поддерживающих Украину и выступающих против войны. На людей пишут доносы в полицию, затем их задерживают и заставляют извиняться на камеру.

Людей преследуют за украинскую символику в социальных сетях, украинские песни и за высказывания против войны. Также причиной усомниться в поддержке России могут стать цвета украинского флага.

Ранее глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов предлагал привлекать к уголовной ответственности крымчан с проукраинской позицией, а также лишать гражданства тех, кто не встает, когда слышит гимн РФ.

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