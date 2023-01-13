Во вражеском войске наблюдаются случаи употребления наркотиков.

Российские оккупанты на фронте принимают наркотики. Одного наказали за то, что он "ширнулся", а другие обкурились и едва не пошли на позиции Вооруженных сил Украины.

Такую информацию раздобыла украинская разведка благодаря перехвату разговора между женой командира одного из подразделений рашистов и ее подругой. Первая во время беседы заявила: "Павлик знаешь, что говорит? "Валя, ты не поверишь: мои долбо*бы пообкуривались вчера, они глаза, говорит, у них нихуя. Какие-то кролики-зайчики".

По словам женщины, ее муж тащил одного из подчиненных. Он объяснил, что рашист мог бы выйти на украинские позиции в состоянии наркотического опьянения. Оккупант уже шагал в обратную сторону от расположения своего подразделения.

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Жена командира подразделения рассказала и о другом случае. Один из рашистов, судя по всему, погиб. По официальной версии, он "выпрыгнул из БТР и бежал в блиндаж". Но муж рассказал, что солдат "шырнулся" и получил за это наказание, так как он "не штурмовик, а шахтер".

Использование запрещенных веществ в армии оккупантов

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что "вагнеровцам" могут давать какие-то стимуляторы для понижения болевого порога и чувства страха. Россия остается одним из лидеров по транзиту наркотиков через свою территорию, поэтому с доступом к запретным веществам у наемников нет проблем.

В мелитопольской больнице в начале ноября "кадыровец" в состоянии наркотического опьянения выстрелил в лицо своему гражданскому соседу по палате.

Генштаб ВСУ в конце октября сообщил, что в российскую армию вербуют заключенных, которых засудили за торговлю наркотиков. Одного из дилеров украинские защитники ликвидировали в конце ноября.

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