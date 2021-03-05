Мужчину задержали, он полностью признал свою вину.

В России задержали 60-летнего жителя города Артема, который угрожал мэрии террористическим актом, если ему не починят телевизор.

Читайте такжеВ Москве тренер по фигурному катанию бросила девочку об лед и попала на видеоОб этом сообщает сайт VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина позвонил в диспетчерскую администрации города и пожаловался на отсутствие телевизионного сигнала в течение нескольких дней из-за компании-провайдера, которая не устраняет проблемы. Разговор проходил в грубой форме, в конце звонивший пригрозил устроить теракт, если его телевизор не начнет работать в ближайшее время.

Полиция установила личность звонившего и задержала его. Он полностью признал свою вину. Мужчина объяснил свой поступок тем, что не мог оставаться в душевном равновесии из-за долгого отсутствия любимых телевизионных передач.

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Автор: УНИАН