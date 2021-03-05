В России задержали 60-летнего жителя города Артема, который угрожал мэрии террористическим актом, если ему не починят телевизор.
Читайте такжеВ Москве тренер по фигурному катанию бросила девочку об лед и попала на видеоОб этом сообщает сайт VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что мужчина позвонил в диспетчерскую администрации города и пожаловался на отсутствие телевизионного сигнала в течение нескольких дней из-за компании-провайдера, которая не устраняет проблемы. Разговор проходил в грубой форме, в конце звонивший пригрозил устроить теракт, если его телевизор не начнет работать в ближайшее время.
Полиция установила личность звонившего и задержала его. Он полностью признал свою вину. Мужчина объяснил свой поступок тем, что не мог оставаться в душевном равновесии из-за долгого отсутствия любимых телевизионных передач.
Вас также могут заинтересовать новости
- В России пьяный изверг несколько раз пнул 82-летнюю пенсионерку и попал на видео
- Путин удивил странной походкой: в соцсети нашли причину (видео)
- "Скопинский маньяк", державший двух девочек в плену больше 3 лет, собирается жениться (видео)
- Командующий "полка самообороны Крыма" засветился на детском военизированном мероприятии (фото)
- К могиле – по списку: в Москве отметили смерть Сталина (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram