Россиянин пришел на осмотр в краснодарскую поликлинику без штанов, зато с карабином.
Об инциденте пишет Telegram-канал Mash.
"Гость наведался в поликлинику после ночи, полной алкоголя и тумана. Говорил, что плохо себя чувствует, у него отекает лицо и горло. У его "Сайги" был полный магазин, а штаны – ну кто ж думает о таких мелочах. Буйного ипохондрика забрали. Разрешение на оружие у него было, вреда мужик никому не причинил", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, пока его десять минут отвлекали врачи, всех пациентов успели эвакуировать: "После задержания его все же смотрели. Оказалось, здоров. Теперь общается с полицейскими".
Ранее сообщалось, как агрессивный россиянин обознался и расправился не с теми школьницами.
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