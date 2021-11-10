Мужчина жаловался на отекшее лицо и горло.

Россиянин пришел на осмотр в краснодарскую поликлинику без штанов, зато с карабином.

Об инциденте пишет Telegram-канал Mash.

"Гость наведался в поликлинику после ночи, полной алкоголя и тумана. Говорил, что плохо себя чувствует, у него отекает лицо и горло. У его "Сайги" был полный магазин, а штаны – ну кто ж думает о таких мелочах. Буйного ипохондрика забрали. Разрешение на оружие у него было, вреда мужик никому не причинил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, пока его десять минут отвлекали врачи, всех пациентов успели эвакуировать: "После задержания его все же смотрели. Оказалось, здоров. Теперь общается с полицейскими".

Ранее сообщалось, как агрессивный россиянин обознался и расправился не с теми школьницами.

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Автор: Катерина Шварц