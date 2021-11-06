Мужчина якобы поспорил со знакомым.

35-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения вылез на здание ТРЦ в Виннице и снял оттуда флаг Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Сообщение о неизвестном мужчине, который снял со здания ТРЦ установленный на 600-летие города флаг, поступило утром, 6 ноября.

Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив прапор в кусты.

Читайте также"Верх наглости": в сети показали на видео грубое нарушение ПДД киевским таксистомПо словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, который оказался гражданином России, находился в состоянии опьянения.

Предварительно установлено, что около 5:00 утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он вылез на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников.

Злоумышленник предоставил объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спора со знакомым.

По данному факту следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Такое правонарушение наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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Автор: Виолетта Орлова