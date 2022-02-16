Наркодилера арестовали, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В Екатеринбурге арестовали 34-летнего россиянина, который оборудовал огромную теплицу в арендованной квартире и вырастил 16 килограммов конопли. При задержании он попытался смыть свой "урожай" в унитаз и засорил канализацию.

Об этом пишет life.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Арестованному грозит до 20 лет тюрьмы.

Отмечается, что россиянин числился директором одной из местных компаний.

"Для бизнеса на копопле он специально арендовал квартиру у знакомой и соорудил там теплицу. Когда к нему пришли оперативники, он решил замести следы преступления, а точнее – смыть их в унитаз. Но трава никак не желала пролезать в канализационную трубу. Поэтому подоспевшие правоохранители застали предприимчивого "ботаника-любителя" с поличным, – говорится в сообщении. – Мужчина напрочь засорил канализацию травой".

Экспертиза уже установила, что обнаруженное вещество является каннабисом. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление, переработка наркотиков).

Напомним, ранее сообщалось, как в России 33-летний тиктокер за донаты кукарекал в полицейской форме.

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