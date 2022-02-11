Занятия блогера заинтересовали настоящих полицейских.

В Белгороде (РФ) задержали 33-летнего тиктокера, который кукарекал в полицейской форме во время стрима. За это он получал донаты.

Об этом сообщает "МВД медиа".

Деятельность блогера заинтересовала полицейских во время мониторинга соцсетей. Они обнаружили несколько видеороликов с участием мужчины, одетого в форму сотрудника ДПС. Затем правоохранители наведались к нему в гости.

Мужчина рассказал, что не служил в полиции, а форму купил в специализированном магазине для роликов в TikTok. Сценарии роликов мужчина якобы придумывал сам.

Полиция открыла административное производство в отношении мужчины за незаконное ношение форменной одежды. Тіктокеру грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей (от 367 до 551 гривны) с конфискацией полицейской формы.

Как сообщал УНИАН, в Балакове Саратовской области (РФ) 40-летняя женщина вместе со своим 36-летним сожителем снимала треш-стримы. За донаты пара занималась сексом на камеру и устраивала другие извращения. Очевидцами этого были двое детей-подростков.

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