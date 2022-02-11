Видео с издевательствами мужчина выложил в сеть.

В Новокузнецке (РФ) мужчина поймал медвежонка, посадил его на цепь и натравил на животное собак.

Видео издевательств появилось на Instagram-странице пользователя с ником aleksei_t8711. На нем видно, как две собаки облаивают медвежонка и набрасываются на него, пока малыш пятится и не знает, куда деться.

Ролик собрал массу гневных комментариев, и в итоге пользователь публикацию удалил, а также сменил адрес своей страницы либо удалил и ее - сейчас она не доступна.

Однако на инцидент обратило внимание сообщество волонтеров Новокузнецка. На своей странице в Instagram они опубликовали запись видео, полное имя мужчины, а также призвали писать заявления в правоохранительные органы из-за жестокого обращения с животными.

По данным волонтеров, мужчина называет себя предпринимателем и имеет отношение с Совету народных депутатов (Кузбасс). Собак он натравливал якобы ради подготовки их к охоте, чтобы они не боялись медведей.

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Ранее УНИАН писал, как в России на Камчатке из ружья расстреляли медведицу с маленьким медвежонком. Они залезли на подводную лодку, чтобы не утонуть.

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