Школьника зарезала сожительница отчима.

В Рязани отчим хотел нацарапать на спине 15-летнего пасынка оккультный символ, чтобы вернуться в семью. Подросток погиб.

О странном убийстве парня пишет Telegram-канал Shot.

"52-летний Владислав Цикунов очень хотел вернуться к маме Ромы. Но принимать его обратно бывшая не хотела. В этом году мать мальчика развелась с Владиславом потому, что он вел себя агрессивно и даже пытался отравить ее и собаку. В браке они прожили четыре года и имели общую дочь. В день происшествия мама парня была на работе – она работает вахтовым методом в конноспортивном клубе. Владислав пошёл на "дело" с новой 28-летней сожительницей. На допросе он заявил следователям, что убивать пасынка они не планировали, а хотели лишь "вырубить" подростка. Это было нужно, чтобы нацарапать на его спине некий символ", – говорится в сообщении.

Мужчина был уверен, что этот самый символ поможет ему вернуться к бывшей жене. У него был свой интернет-магазин, через который он продавал амулеты и различные ритуальные атрибуты.

Читайте такжеВ России зарубили топором трех студенток – убийцу ищут"По словам Владислава, новая сожительница зашла в дом одна, потом вышла с трясущимися руками и сказала: "Я его убила". Потом они собрали вещи мальчика и поехали в лес, где перемотали пакетами и скотчем тело и выбросили в колодец, засыпав землей", – отмечается в сообщении.

Позже стало известно, что сообщницей была мастером спорта по стрельбе из лука и кандидатом в мастера спорта по биатлону. Предварительно, 28-летняя Мария Корнеева нанесла минимум семь ударов ножом 15-летнему Роме.

По словам подозреваемого, Мария должна была оглушить подростка, чтобы нацарапать на его спине оккультный символ, но в результате зарезала парня.

Ранее сообщалось, как россиянина зарубили топором во время магического ритуала.

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Автор: Катерина Шварц