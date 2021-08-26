В России покупатель заявился в супермаркет с мачете, размахивал им и повредил оборудование.
Как сообщает mk.ru, все произошло в городе Чусовой Пермского края.
Очевидцы утверждают, что мужчина пришел в ярость после просьбы кассира надеть медицинскую маску.
На видео с камер наблюдения заметно, как посетитель магазина в черной футболке что-то говорит сотруднику, а также принимается размахивать холодным оружием, бить им об пол и по транспортерной ленте.
После "приступа" агрессии дебошир из супермаркета удалился.
Работники магазина заявили о произошедшем в полицию. По их словам, мужчина с мачете, в частности, повредил кассу.
Нападавшим оказался ранее несудимый местный житель 1989 года рождения. Сейчас в инциденте разбираются российские правоохранители.
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