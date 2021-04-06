Россияне выкидывают мусор из окон / скриншот
В России жители одного из общежитий Красноярска выкидывают мусор прямо из окон.
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«Объясняют они это тем, что в доме забился мусоропровод», – говорится в сообщении.
Кто-то просто оставляет пакеты в подъезде, из-за чего он превратился в свалку. А коммунальщики тем временем уверяют, что у них «все под контролем».
«Никто ничего не убирает. Деньги платят, но никто не убирает. Куда, звонить – я не знаю», – говорит голос за кадром.
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