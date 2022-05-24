Часть россиян еще надеются, что Путин как-то "вырулит", остальные в это не верят, рассказал политолог.

Многие россияне устали от политики президента РФ Владимира Путина и ждут скорейшего окончания войны в Украине.

Такое мнение в эфире FreedomUA высказал российский политолог Федор Крашенинников, который, по его словам, вынуждено выехал из РФ.

"Я думаю, что основное чувство, которое люди испытывают, это чувство возрастающей усталости от всего этого. Причем это испытывают люди с разных сторон, в том числе люди, которые изначально были готовы поддержать эту войну, потому что они до конца не понимали или не хотели понимать, что происходит. Теперь, когда все это длится так долго, все уже примерно поняли, что ничего хорошего не получается, что чем дальше, тем хуже", – заявил он.

По мнению политолога, есть среди россиян еще те, кто надеется, что Путин как-то "вырулит" и что война скоро закончится "чем-нибудь хорошим".

"А люди менее оптимистичные по отношению к Путину ждут плохого конца и думают "Боже мой, пусть это хоть как-нибудь быстрее кончится", потому что невозможно бесконечно жить в этом ухудшающемся ритме", – отметил Крашенинников.

Напомним, в украинской разведке заявили, что на Путина были покушения после 24 февраля со стороны представителей Кавказа.

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