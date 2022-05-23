Это примерно два месяца назад было, утверждает глава украинской разведки.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала полномасштабной войны, которая началась 24 февраля.

Об этом сообщил Кирилл Буданов в интервью для "Украинской правды".

"На Путина были покушения...на него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место... это примерно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачно. Огласки никакой об этом событии нет, но это было", - сказал Буданов.

Недавно Буданов заявил, что Путин находится "в абсолютном тупике". Ранее правозащитник и блогер Марк Фейгин раскрыл странные привычки кремлевского диктатора.

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