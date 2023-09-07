В сети высмеяли оккупантов.

Россияне во время тренировок с ПЗРК учатся сбивать несуществующие воздушные цели.

К примеру, на днях в сети появились фото, как оккупанты из ПЗРК "Игла" виртуально сбивали ракеты Harpoon-X, которых не существует. Как пишет Defence Express, точное время и место действия по этим снимкам узнать невозможно, но на них можно увидеть еще более показательную деталь.

"В качестве "цели", которую должен был поразить оператор российского ПЗРК, была указана вообще несуществующая крылатая ракета Harpoon-X, в которой можно узнать черты скорее крылатой ракеты воздушного базирования AGM-68, одна из модификаций которой до сих пор стоит на вооружении ВВС США", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что на данный момент у ВВС США на вооружении только модификация AGM-68B как носитель ядерного оружия, остальные - были списаны.

"Все вышеописанное действительно очень ярко иллюстрирует вероятную ситуацию с системой противовоздушной обороны РФ, в частности, то, что наши беспилотники настолько свободно долетают до Москвы и других важных объектов врага. Потому что, получается, что российские зенитчики тренируются либо сбивать несуществующие крылатые ракеты, либо готовятся к тому, что для отражения нападения с использованием стратегического ядерного оружия у них будут только ПЗРК", - пишет издание.

Война в Украине - актуальное

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины добыли частичный успех в вытеснении российских захватнических войск к югу от города Бахмут.

За последние сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления и 2 зенитно-ракетных комплекса россиян.

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